Три сына Хаменеи простились с отцом в Тегеране — главный наследник не явился

В Тегеране проходит церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. На траурном мероприятии присутствуют трое его сыновей, тогда как новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи на церемонии пока не появился.

Трое сыновей Али Хаменеи прибыли на церемонию прощания в Тегеране. Видео © Telegram / إيران بالعربية

Кадры с церемонии опубликовали иранские СМИ. На них запечатлены сыновья покойного аятоллы — Мостафа, Масуд и Мейсам, впервые появившиеся на публике с конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При этом наследник Али Хаменеи и новый верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в мечети Имама Хомейни пока замечен не был.

Прощание проходит в главном соборном комплексе страны — мечети Имама Хомейни. Совершить намаз пришли сотни тысяч человек, включая главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции, которого называют одним из самых закрытых представителей силового руководства страны.

Ранее сообщалось, что незадолго до начала церемонии прощания в Тегеране состоялась коллективная молитва у гроба бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. У соборной мечети собрались тысячи жителей столицы, которые пришли проститься с аятоллой. Площадь постепенно заполнилась людьми, многие были одеты в траурную одежду.