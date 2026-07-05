В столице Ирана прошла коллективная молитва у гроба бывшего верховного лидера Али Хаменеи. На церемонию собрались тысячи жителей Тегерана. Об этом сообщают местные СМИ.

Тысячи иранцев собрались на траурную молитву в Тегеране у гроба Хаменеи. Видео © Telegram / إيران بالعربية

Событие состоялось у соборной мечети, куда в течение дня стекались жители многомиллионного города. Площадь постепенно заполнялась людьми, многие пришли в траурной одежде. Из-за сильной жары участников периодически поливали водой, чтобы облегчить пребывание под палящим солнцем. Часть пришедших не смогла попасть внутрь комплекса и ожидала у ворот.

К началу намаза территория была полностью заполнена. После завершения молитвы собравшиеся начали требовать открытия ворот, чтобы проститься с местом проведения церемонии. Отдельные участники скандировали траурные лозунги, выражая скорбь и поддержку. Постепенно напряжение стало спадать, часть людей начала расходиться. Прощание в мечети продолжится до вечера, после чего в Тегеране запланирована траурная процессия. Похоронные мероприятия также пройдут в нескольких городах региона.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, начавшаяся 3 июля в Тегеране, приобрела заметный политико-дипломатический масштаб. В иранскую столицу прибыли делегации из более чем 30 стран, а религиозные и научные представители — из свыше 90 государств. Отмечается, что западные государства в числе участников не представлены.