Медведев: Скорбь по Хаменеи сплотила иранцев, которые выстояли под давлением США

Трагическая гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи сплотила иранское общество. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видеозапись была опубликована в его Telegram-канале.

Кадры с церемонии прощания с Хаменеи в Тегеране. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

По словам Медведева, иранский народ не поддался колоссальному давлению, инициатором которого выступили США, а к ним впоследствии присоединился и ряд других государств.

«Эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединёнными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечно счёте, победит», — сказал Медведев.

Напомним, в Тегеране состоялась масштабная церемония прощания с скончавшимся политическим деятелем. Тело Али Хаменеи было доставлено в город для проведения обрядов, в которых задействованы тысячи жителей и представителей зарубежных делегаций. Дмитрий Медведев прибыл в страну, чтобы представить российскую сторону. При этом некоторые государства, выразившие поддержку действиям Соединённых Штатов и Израиля, не были приглашены на это мероприятие.