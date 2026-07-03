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Регион
3 июля, 16:34

Медведев: Скорбь по Хаменеи сплотила иранцев, которые выстояли под давлением США

Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Трагическая гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи сплотила иранское общество. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видеозапись была опубликована в его Telegram-канале.

Кадры с церемонии прощания с Хаменеи в Тегеране. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

По словам Медведева, иранский народ не поддался колоссальному давлению, инициатором которого выступили США, а к ним впоследствии присоединился и ряд других государств.

«Эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединёнными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечно счёте, победит», — сказал Медведев.

Медведев показал видео с церемонии прощания с Хаменеи в Тегеране
Медведев показал видео с церемонии прощания с Хаменеи в Тегеране

Напомним, в Тегеране состоялась масштабная церемония прощания с скончавшимся политическим деятелем. Тело Али Хаменеи было доставлено в город для проведения обрядов, в которых задействованы тысячи жителей и представителей зарубежных делегаций. Дмитрий Медведев прибыл в страну, чтобы представить российскую сторону. При этом некоторые государства, выразившие поддержку действиям Соединённых Штатов и Израиля, не были приглашены на это мероприятие.

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Юлия Сафиулина
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