Медведев показал видео с церемонии прощания с Хаменеи в Тегеране

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видео прибытия в Тегеран на церемонию прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики — аятоллой Али Хаменеи. Судя по кадрам, российский политик также пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Кадры с церемонии прощания с Хаменеи в Тегеране. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

«От имени руководства и народа РФ выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой», — написал Медведев в своём посте в Telegram-канале.

В Иране сегодня стартовала церемония прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики — аятоллой Али Хаменеи. Траурные мероприятия, ранее отложенные из-за военных действий, продлятся несколько дней и пройдут в Тегеране, Куме, а также в иракских городах Наджаф и Кербела, которые являются священными для шиитских мусульман. После завершения церемоний предполагается захоронение Хаменеи на его малой родине — в Мешхеде.