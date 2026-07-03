Церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая началась в Тегеране 3 июля, вышла далеко за рамки формального траура. За скорбным мероприятием просматривается масштабная дипломатическая игра, пишет китайское издание Sohu.

В иранскую столицу съехались делегации более чем из 30 стран, а религиозные и научные деятели прибыли из свыше 90 государств. При этом западные страны в списке участников отсутствуют. Зато Пакистан лично представит премьер Мухаммад Шахбаз Шариф, Россия направила зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, а президент Грузии, министры и дипломаты Кубы, Сирии, Ливана, Ирака, Турции и Катара также прислали своих представителей.

Особое внимание привлекают позиции Китая и Индии, говорится в материале, перевод которого предоставило РИА «ФедералПресс». Пекин представляет Хэ Вэй — заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Иранские чиновники, в частности спикер Калибаф, подчёркивают стремление выйти за рамки торговых отношений. Поездка Хэ Вэя призвана не только выразить соболезнования, но и подготовить почву для визита Калибафа в Китай и реализации 25-летнего соглашения о всестороннем сотрудничестве.

Индия демонстрирует куда более сдержанный формат участия: вместо премьера Моди в Тегеран отправятся губернатор Бихара и госминистр иностранных дел. Эксперты связывают это с попыткой Нью-Дели сбалансировать интересы — сохранить энергетическое сотрудничество с Ираном и проект порта Чабахар, не обостряя отношений с США, Израилем и арабскими странами.

Таким образом, церемония памяти превращается в миниатюрную модель глобальной политики. Высокий уровень российской делегации подчёркивает курс на укрепление союзнических связей и совместное противостояние западным санкциям. В совокупности всё это свидетельствует о смещении баланса сил: влияние США и Запада на Ближнем Востоке продолжает сокращаться, а позиции Китая, России, а также стран Азии и глобального Юга заметно усиливаются. Будущая архитектура сотрудничества в сферах энергетики и безопасности будет всё больше ориентироваться на многополярную модель, резюмируют в КНР.

Напомним, сегодня в Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Из-за продолжавшихся в марте атак провести траурное мероприятие в срок не удалось, и власти страны перенесли его, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру.