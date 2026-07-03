Иран не позвал на похороны Хаменеи страны, поддержавшие агрессию США и Израиля

Иранские власти не направили приглашения на похороны экс-лидера исламской республики Али Хаменеи тем государствам, которые поддержали действия США и Израиля против Тегерана. Об этом заявил представитель МИД страны Исмаил Багаи в эфире телеканала IRIB.

«Мы не пригласили страны, которые заняли неподобающую позицию в отношении военной агрессии США и Израиля против иранского народа, которые поддерживали эти враждебные и преступные действия», — уточнил чиновник.

Дипломат добавил, что речь идёт о государствах, которые фактически поддержали военные действия против страны или дали молчаливое согласие на агрессию Штатов и Израиля. Официальный список стран, оставшихся без приглашений, при этом не раскрывается.