Иран не позвал на похороны Хаменеи страны, поддержавшие агрессию США и Израиля
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Иранские власти не направили приглашения на похороны экс-лидера исламской республики Али Хаменеи тем государствам, которые поддержали действия США и Израиля против Тегерана. Об этом заявил представитель МИД страны Исмаил Багаи в эфире телеканала IRIB.
«Мы не пригласили страны, которые заняли неподобающую позицию в отношении военной агрессии США и Израиля против иранского народа, которые поддерживали эти враждебные и преступные действия», — уточнил чиновник.
Дипломат добавил, что речь идёт о государствах, которые фактически поддержали военные действия против страны или дали молчаливое согласие на агрессию Штатов и Израиля. Официальный список стран, оставшихся без приглашений, при этом не раскрывается.
Напомним, траурна церемония пройдёт с 4 по 9 июля в Тегеране. Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, однако из-за продолжавшихся в марте атак провести прощание в запланированные сроки не удалось, поэтому власти страны приняли решение перенести церемонию, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру. Россию представит зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Москва уже получила официальное приглашение от иранской стороны.
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