Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.

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Сегодня он прибыл в Иран специально для участия в траурных мероприятиях. Пролитик представляет Россию на церемонии прощания.

Напомним, в Иране проходит масштабная траурная церемония, посвящённая Али Хаменеи. Его тело было доставлено в столицу для проведения прощальных мероприятий. В церемонии участвуют тысячи граждан и иностранные делегации, при этом ряд стран, поддержавших действия США и Израиля, приглашения не получили.

Изначально прощание планировалось провести ранее, однако сроки были перенесены из-за продолжающихся атак и необходимости подготовки инфраструктуры. Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.