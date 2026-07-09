Политолог раскрыл, как США могут попытаться сломить Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном фактически аннулирован, а продолжение диалога с Тегераном — пустая трата времени. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил, что ориентироваться при этом стоит не на слова, а на реальные события.

Эксперт выделил две болевые точки: ситуация в Ормузском проливе и возможная сухопутная операция США. Сейчас иранцы, по его оценке, контролируют до 80% ситуации в проливе — и это главный показатель. Что касается сухопутной операции, её успех зависит от авиаподдержки, но география Ирана (горы, узкое побережье) осложняет любые действия.

Если США начнут бомбить инфраструктуру — дороги, воду, энергообъекты, — это станет признаком эскалации.

«Погода сейчас «играет в пользу Ирана»: в стране установилась сильная жара, а потому американцы пока могут атаковать Тегеран только с помощью авиации — сухопутным войскам просто не хватит снабжения водой», — добавил собеседник.