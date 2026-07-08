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Регион
8 июля, 04:31

КСИР объявил об ответных ударах по 85 объектам США в Бахрейне и Кувейте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Иран заявил о нанесении ответного удара по американским военным объектам в регионе. Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции сообщили об атаке на 85 целей в Бахрейне и Кувейте.

По данным КСИР, операция стала ответом на недавние удары США по территории Ирана. В Тегеране заявили, что для атаки использовались ракеты и беспилотники.

«В качестве первоначального ответа на агрессию ВМС и ВКС КСИР в ходе операции с применением ракет и БПЛА нанесли удары по 85 военным объектам США в порту Салман, зоне Пятого флота ВМС США в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте», — говорится в заявлении Корпуса, которое приводит агентство Fars.

Целями стали важные объекты американской военной инфраструктуры. Официальных комментариев со стороны Вашингтона о последствиях заявленных ударов на данный момент не приводится.

Иран пригрозил США решительным ответом на удары
Иран пригрозил США решительным ответом на удары

Ранее иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в нарушении меморандума. Дипломаты отметили, что американская операция полностью противоречит пунктам соглашения о взаимопонимании. В ведомстве назвали действия США серьёзным нарушением договорённостей.

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Юния Ларсон
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