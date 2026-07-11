Axios: США потребовали от Ирана открыть Ормуз и не атаковать коммерческие суда

Администрация США потребовала от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым и прекратить обстрелы коммерческих судов. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

По данным источника, Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран выступил с соответствующим заявлением уже в субботу. Другой чиновник в беседе с Reuters сообщил, что США угрожают Ирану тяжёлыми последствиями в случае отказа выполнить требование.

«Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов», — написал Равид в соцсети Х.

США приостановили удары по Ирану после двухдневной военной операции, однако окончательного перемирия между странами нет. Соединённые Штаты нанесли новые удары по Тегерану, КСИР ответил атаками на американские объекты. Что происходит 10 июля, открыт ли Ормузский пролив и будет ли война — в материале Life.ru.