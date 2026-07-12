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11 июля, 23:55

ВВС США подняли авиацию над Оманским заливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Авиация Военно-воздушных сил США активизировалась над акваторией Оманского залива и сопредельных территорий на фоне эскалации напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Согласно информации с сервисов мониторинга авиаперемещений, в небе зафиксировали минимум три летательных аппарата-заправщика: два KC-135R Stratotanker и один KC-46A Pegasus.

Кроме того, в зоне наблюдения обнаружили самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry. Других сведений о маршрутах и целях полётов пока нет. Американское военное ведомство официально не комментировало ситуацию.

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Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции. Иранская сторона также сообщила о судне, которое попыталось пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. По версии КСИР, оно отключило системы, из-за чего возникла угроза безопасности на море. По судну были сделаны предупредительные выстрелы. После этого оно было остановлено.

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Антон Голыбин
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