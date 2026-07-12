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12 июля, 12:48

Военные ресурсы утекают: В Польше напуганы смещением фокуса США с Украины на Иран

Глава МИД Польши Сикорский недоволен, что США отвлеклись от ЕС и Украины на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Из-за конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана США стали уделять гораздо меньше внимания проблемам Евросоюза и Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Не только внимание, но и военные ресурсы. Именно поэтому ответственность Европы становится ещё больше: именно мы должны управлять кризисом безопасности», — сказал он в интервью Messaggero.

Говоря о перевооружении Европы, Сикорский отметил, что при выполнении обязательств НАТО к 2030 году зависимость от США в вопросах безопасности заметно снизится. Именно так возникнет «подлинная трансатлантическая стратегическая гармония», подчеркнул министр.

Он добавил, что инструмент ЕС SAFE стимулирует оборонную промышленность, а военные расходы растут.

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Ранее глава США Дональд Трамп в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости как можно быстрее завершить украинский конфликт. Тему обсуждали в контексте будущего сотрудничества, особенно в экономике, и важности контактов между Москвой и Вашингтоном.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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