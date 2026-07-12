«Рискует больше всех»: Вэнса могут сделать крайним из-за срыва мира с Ираном
Politico: Вина за срыв меморандума США с Ираном может лечь на Джей Ди Вэнса
Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Вина за срыв переговоров между США и Ираном может лечь на вице-президента Джей Ди Вэнса. Именно он был ключевым переговорщиком с Тегераном. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.
«Именно он рискует больше всех. Этот меморандум о взаимопонимании, судя по всему, обернётся провалом, и ответственность за него лежит на нём», — приводит издание слова бывшего чиновника Белого дома.
Он также отметил, что нарушение договорённостей было предопределено: в документе не прописали ключевые пункты — условия перемирия в Ливане и контроль над Ормузским проливом.
Другой собеседник издания заявил, что первоначальные сомнения Вэнса в готовности Ирана соблюдать сделку помогли ему укрепить политические позиции. Однако многие республиканцы уверены: в случае эскалации и экономических проблем вину всё равно возложат на вице-президента.
Ранее иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в регионе. Атака стала продолжением новой серии американских ударов по Ирану, начавшихся вечером 8 июля. В Вашингтоне заявили, что целью операции стало снижение контроля Тегерана над Ормузским проливом. Центральное командование Вооружённых сил США сообщало, что в ходе последней серии атак были поражены около 90 целей. В ответ иранское военное руководство заявило о подготовке «мощного ответа» на действия американской стороны.
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