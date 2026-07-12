«Рискует больше всех»: Вэнса могут сделать крайним из-за срыва мира с Ираном

Вина за срыв переговоров между США и Ираном может лечь на вице-президента Джей Ди Вэнса. Именно он был ключевым переговорщиком с Тегераном. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

«Именно он рискует больше всех. Этот меморандум о взаимопонимании, судя по всему, обернётся провалом, и ответственность за него лежит на нём», — приводит издание слова бывшего чиновника Белого дома.

Он также отметил, что нарушение договорённостей было предопределено: в документе не прописали ключевые пункты — условия перемирия в Ливане и контроль над Ормузским проливом.

Другой собеседник издания заявил, что первоначальные сомнения Вэнса в готовности Ирана соблюдать сделку помогли ему укрепить политические позиции. Однако многие республиканцы уверены: в случае эскалации и экономических проблем вину всё равно возложат на вице-президента.

Ранее иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в регионе. Атака стала продолжением новой серии американских ударов по Ирану, начавшихся вечером 8 июля. В Вашингтоне заявили, что целью операции стало снижение контроля Тегерана над Ормузским проливом. Центральное командование Вооружённых сил США сообщало, что в ходе последней серии атак были поражены около 90 целей. В ответ иранское военное руководство заявило о подготовке «мощного ответа» на действия американской стороны.