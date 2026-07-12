Иран атаковал ключевую американскую авиабазу на Ближнем Востоке

Ранее Соединённые Штаты поразили около 140 военных целей на территории Ирана в ходе новой атаки, проведённой в ночь на 12 июля. Американское командование отметило, что эта атака стала третьим раундом ударов за неделю. Всего за три ночи, по утверждению CENTCOM, были поражены более 300 целей. Ведомство также заявляет о том, что с начала мая американские силы помогли обеспечить проход более 800 коммерческих судов, перевозивших около 400 млн баррелей нефти.