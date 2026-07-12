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Регион
12 июля, 00:50

Серия взрывов прогремела сразу в шести городах Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

По информации государственной телерадиокомпании IRIB, в городах Бендер-Аббас и Сирик на юге Ирана зафиксированы взрывы.

«Сообщения о трёх взрывах в Бендер-Аббасе, двух взрывах в Сирике», — пишет Рейтер со ссылкой на гостелерадиокомпанию.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Press TV, новые атаки нанесены по городам Ассалуйе, Конарек, Сирик и Чахбехар, расположенным на юге Ирана.

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Ранее США объявили о новой военной операции против Ирана, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. Согласно заявлению Центрального командования ВС США, удары стали третьими за неделю и последовали после атаки на контейнеровоз GFS Galaxy. В машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести. Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе.

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Алена Пенчугина
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