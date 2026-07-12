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Регион
12 июля, 00:35

США наносят удары по системам ПВО, складам и пунктам запуска ракет и БПЛА Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Журналист Axios Барак Равид сообщил в соцсети X со ссылкой на представителя американской администрации, что целями новых ударов США по Ирану стали радиолокационные станции, места хранения и запуска ракет и БПЛА, а также системы ПВО.

Как следует из публикации Равида, в перечень целей вошли радиолокационные станции воздушного и наземного наблюдения, объекты хранения и пусковые установки ракет и БПЛА, а также зенитные ракетные системы.

КСИР: Ормузский пролив закрыт до окончания вмешательства США в регионе
КСИР: Ормузский пролив закрыт до окончания вмешательства США в регионе

Ранее США объявили о новой военной операции против Ирана, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. Согласно заявлению Центрального командования ВС США, удары стали третьими за неделю и последовали после атаки на контейнеровоз GFS Galaxy. В машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести.

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Алена Пенчугина
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