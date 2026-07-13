Иран уничтожил военную инфраструктуру США в Бахрейне и радары в Омане

Вооружённые силы Ирана нанесли удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, сообщает IRIB в соцсети X. Среди поражённых целей — военная инфраструктура США в Бахрейне, РЛС дальнего обнаружения и морской радар в Омане.

Кроме того, КСИР (Корпус стражей исламской революции) поразил топливные хранилища и склады боеприпасов на базе Принц Хасан в Иордании, ремонтные площадки и ангары на базе Шейх-Иса в Бахрейне, резервуары с топливом и ЗРК Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте. Также уничтожены радиолокационная система FPS на базе Ахмад-аль-Джабер и две установки HIMARS со складами ракет.

Действия Ирана направлены на поражение ключевой американской военной инфраструктуры в регионе после того, как Вашингтон разорвал перемирие и вновь начал атаковать Тегеран, сославшись на нарушение договорённостей последним.

Напомним, перемирие между Тегераном и Вашингтоном перестало действовать 8 июля. США обвинили иранскую сторону в создании проблем с проходом нефтяных танкеров через Ормузский пролив, после чего американские военные возобновили бомбардировки по противнику. Армия Штатов начала очередную серию ударов сегодня, 13 июля. Президент страны Дональд Трамп уже отдал соответствующий приказ.