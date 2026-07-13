США начали новую серию ударов по Ирану по приказу Трампа
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Армия США начала новую серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование американских вооружённых сил. Президент Дональд Трамп отдал соответствующий приказ. Новая волна атак стартовала в 17:00 по восточному побережью США (00:00 мск 13 июля).
«Сегодня силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», — написали представители командования в соцсети Х.
Главнокомандующий распорядился провести эти удары, чтобы привлечь иранские силы к ответственности, добавил CENTCOM.
Как сообщают иранские СМИ, более 10 взрывов произошло на южном побережье в районе городов Бендер-Аббас и Сирик.
В ночь на 12 июля американские военные нанесли третий за неделю удар по иранской территории. Командование отчиталось о выводе из строя 300 целей за три ночи. Также военные обеспечили безопасный проход 800 нефтяных судов общим объёмом 400 миллионов баррелей с мая. Иран в ответ наносит удары по американским базам в странах Ближнего Востока.
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