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12 июля, 22:01

США начали новую серию ударов по Ирану по приказу Трампа

Обложка © CENTCOM

Обложка © CENTCOM

Армия США начала новую серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование американских вооружённых сил. Президент Дональд Трамп отдал соответствующий приказ. Новая волна атак стартовала в 17:00 по восточному побережью США (00:00 мск 13 июля).

«Сегодня силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив»,написали представители командования в соцсети Х.

Главнокомандующий распорядился провести эти удары, чтобы привлечь иранские силы к ответственности, добавил CENTCOM.

Как сообщают иранские СМИ, более 10 взрывов произошло на южном побережье в районе городов Бендер-Аббас и Сирик.

Выжившие военные США обвинили командование в провале после удара Ирана
Выжившие военные США обвинили командование в провале после удара Ирана

В ночь на 12 июля американские военные нанесли третий за неделю удар по иранской территории. Командование отчиталось о выводе из строя 300 целей за три ночи. Также военные обеспечили безопасный проход 800 нефтяных судов общим объёмом 400 миллионов баррелей с мая. Иран в ответ наносит удары по американским базам в странах Ближнего Востока.

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Лия Мурадьян
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