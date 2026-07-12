Выжившие военные США обвинили командование в провале после удара Ирана

Американские военные, пережившие атаку иранского беспилотника на базу США в Кувейте, заявили о серьёзных проблемах в организации защиты объекта. По их словам, командование знало о возможной угрозе, но не предприняло достаточных мер для предотвращения удара.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на участников событий и источники, знакомые с расследованием, шесть военнослужащих считают, что их подразделение разместили в уязвимом месте без необходимого прикрытия от беспилотников.

Атака произошла 1 марта в порту Эш-Шуайба. Иранский БПЛА ударил по трехсекционному трейлеру, где находился оперативно-тактический пункт. В результате погибли шесть военнослужащих 103-го командования материально-технического обеспечения, ещё более 30 человек получили ранения.

По словам выживших, командиры заранее знали о слабой защищённости базы, однако переброска личного состава была проведена без достаточной подготовки. Кроме того, военные заявили, что после удара некоторые старшие офицеры, включая бригадного генерала Клинта Барнса, покинули место происшествия, а эвакуация пострадавших прошла с серьёзными трудностями.

WP отмечает, что внутреннее расследование случившегося близится к завершению. При этом, по данным издания, проверка пока не привела к установлению виновных и не предусматривает наказаний для командования. Ситуация вызвала недовольство среди выживших военнослужащих. Они опасаются, что отсутствие ответственности за допущенные ошибки может привести к повторению подобных ситуаций в будущем. Армия США отказалась комментировать обвинения, выдвинутые пострадавшими от иранской атаки.

Ранее Life.ru писал, что США нанесли удары по иранским ракетным системам, средствам ПВО и катерам Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. По данным американской стороны, целью операции стали объекты, которые могли представлять угрозу для судоходства в стратегически важном регионе. В Вашингтоне заявили, что действия были направлены на снижение возможностей Ирана контролировать пролив.