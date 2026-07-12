Гутерриш потребовал от США и Ирана остановить удары и вернуться к переговорам
Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран немедленно прекратить эскалацию и возобновить переговоры. Его заявление распространил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь призывает Иран и США срочно возобновить переговоры и урегулировать неразрешённые вопросы посредством дипломатии», — говорится в сообщении.
Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность возобновлением боевых действий в Персидском заливе. Он упомянул иранские атаки на суда в Ормузском проливе, удары США по Ирану и действия Тегерана против целей в соседних государствах.
Глава ООН призвал все стороны проявить максимальную сдержанность и начать немедленную деэскалацию. По его оценке, полномасштабный конфликт грозит катастрофическими последствиями для региона, мировой экономики и международной безопасности.
Напомним, в ночь на 12 июля США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей. Американское командование сообщает о 300 поражённых целях за три ночи и о проводке 800 судов с нефтью (400 млн баррелей) с мая. Ответный удар Ирана пришёлся на базу ВВС США Аль-Удейд.
Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.