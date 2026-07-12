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Регион
12 июля, 14:01

CENTCOM обещает обеспечить судоходство в Ормузском проливе после заявлений Ирана

Американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TMP - An Instant of Time

Американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TMP - An Instant of Time

Американские силы в регионе готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе на фоне заявлений Ирана о его закрытии. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM). Там утверждают, что акватория «открыта для всех судов», которые действуют законно.

«Силы США находятся в состоянии готовности, чтобы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную агрессию, запугивания, угрозы и произвольные заявления со стороны Ирана. Иран не контролирует этот пролив. Движение продолжается», — указали в пресс-службе.

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В Британии заявили, что южный маршрут Ормузского пролива остаётся доступным

Напомним, иранский Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела в регионе. Военно-морские силы предупредили, что если Штаты попытаются силой ответить на решение Тегерана, то это «повлечёт за собой жёсткий ответ».

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Матвей Константинов
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