В Британии заявили, что южный маршрут Ормузского пролива остаётся доступным

Южный маршрут Ормузского пролива продолжает действовать, несмотря на заявление Ирана о его закрытии, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Корпус стражей исламской революции объявил о блокировке пролива до прекращения вмешательства США в регионе. В своём сообщении британские власти подтвердили, что угроза в районе остаётся высокой, однако южный коридор не только открыт, но и расширен для обеспечения двустороннего движения.

«Уровень угрозы в Ормузском проливе остаётся высоким. Несмотря на заявление Ирана от 12 июля о закрытии Ормузского пролива, южный маршрут остается доступным и был расширен для обеспечения двустороннего движения», — говорится в заявлении UKMTO.

Напомним, в середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о завершении конфликта, однако в ночь на 8 июля США возобновили обстрелы. Президент США Дональд Трамп объяснил это реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в проливе и пригрозил усилить мощь атак при повторении подобных инцидентов. Исламская республика, в свою очередь, наносит ответные удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке, а МИД страны назвал агрессию Вашингтона грубым нарушением достигнутых договорённостей. Администрация США потребовала от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым и прекратить обстрелы коммерческих судов, пригрозив в противном случае тяжёлыми последствиями.