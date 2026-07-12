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12 июля, 17:07

США ударили по ракетным системам и катерам Ирана в районе Ормузского пролива

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Американская армия в воскресенье нанесли серию ударов по иранским ракетным системам, комплексам ПВО и катерам Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на представителя администрации США.

По его данным, удары были нанесены примерно час назад. Целями стали ракетные системы и средства противовоздушной обороны Ирана, а также скоростные катера КСИР, действующие в стратегически важном районе пролива.

«ВС США час назад нанесли несколько ударов по ракетным системам и комплексам ПВО, а также катерам КСИР», — написал журналист.

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Напомним, в ночь на 12 июля США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей, а всего за три ночи атаковано более 300 объектов. С начала мая американцы обеспечили проход свыше 800 коммерческих судов с почти 400 млн баррелей нефти, в ответ на что Иран нанёс удар по авиабазе Аль-Удейд.

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Анастасия Никонорова
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