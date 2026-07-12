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12 июля, 15:42

Постпред США Уолтц: Переговоры по ядерной программе Ирана продолжаются

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Технические консультации между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе не прекращаются. Об этом в интервью Fox News сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

По его словам, переговоры продолжаются по трём ключевым направлениям: инспекции, вопрос высокообогащённого урана и программа обогащения в целом. Уолтц подчеркнул, что именно этому аспекту президент США Дональд Трамп всегда уделял наибольшее внимание.

CENTCOM обещает обеспечить судоходство в Ормузском проливе после заявлений Ирана
CENTCOM обещает обеспечить судоходство в Ормузском проливе после заявлений Ирана

Напомним, в ночь на 12 июля США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей. По данным CENTCOM, всего за три ночи атаковано более 300 объектов. С начала мая американские силы также помогли обеспечить проход свыше 800 коммерческих судов с почти 400 миллионами баррелей нефти. Иран, в свою очередь, нанёс удар по ключевой американской авиабазе Аль-Удейд.

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Юрий Лысенко
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