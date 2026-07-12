Постпред США Уолтц: Переговоры по ядерной программе Ирана продолжаются

Технические консультации между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе не прекращаются. Об этом в интервью Fox News сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

По его словам, переговоры продолжаются по трём ключевым направлениям: инспекции, вопрос высокообогащённого урана и программа обогащения в целом. Уолтц подчеркнул, что именно этому аспекту президент США Дональд Трамп всегда уделял наибольшее внимание.