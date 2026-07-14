США начали новую серию ударов по Ирану в ночь на 13 июля

Вооружённые силы США начали новую серию атак на территории Ирана. Информацию подтвердило Центральное командование американской армии. Атаки начались 13 июля в 23:45 по московскому времени.

«Сегодня в 16:45 по времени восточного побережья США по приказу верховного главнокомандующего Центральное командование начало третью ночь подряд наносить удары по Ирану», — написали представители СЕНТКОМ в социальной сети X.

Иранские СМИ зафиксировали взрывы возле города Бендер-Аббас на южном побережье страны. Ещё два взрыва прогремели в районе острова Киш.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку новых атак на Иран в ближайшие дни. Политик отметил, что американские военные планируют нанести по стране очень серьёзный удар. Он также добавил, что Тегеран не способен противостоять этим действиям.