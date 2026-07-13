В Курской области вводят заправку бензина по чётным и нечётным числам

Курская область вводит с 15 июля ограничение на продажу бензина. Водители будут заправляться по чётным и нечётным цифрам на автомобильных номерах. Губернатор региона Александр Хинштейн объявил об этом решении 13 июля.

«По нечётным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечётной цифры — 1, 3, 5, 7, 9. По чётным дням, соответственно, те, чей номер с чётных цифр — 2, 4, 6, 8 и 0», — указано в сообщении.

Новые правила действуют независимо от региона регистрации транспортного средства. Ограничения не коснутся специального транспорта и машин оперативных служб.

Власти пока сохраняют запрет на отпуск топлива в канистры. Оперативный штаб не устанавливал лимиты на заправку самих автомобилей. Однако некоторые автозаправочные станции вводят собственные ограничения. Губернатор призвал АЗС отменить лимиты или увеличить объём отпускаемого топлива минимум до 50 литров на одну машину.

Подобную схему с чётными и нечётными днями уже внедрили в ряде регионов России. В этот список вошли Кировская, Псковская, Нижегородская и Липецкая области.

При этом региональные управления ФАС применили санкции к независимым сетям АЗС и мелкооптовым продавцам топлива. Проверка затронула Московскую, Саратовскую и Оренбургскую области. Анализ выявил одновременное повышение розничных цен на заправках. Такие действия нарушают антимонопольное законодательство.