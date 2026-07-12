Бензин по 110, а ездить надо: Что выгоднее купить в 2026 — электромобиль или гибрид Оглавление Что такое электромобиль и как он устроен Что такое гибрид и какие они бывают Электромобиль vs гибрид — в чём разница Чистый электромобиль (BEV): Подзаряжаемый гибрид (PHEV): Полный гибрид (HEV): Плюсы и минусы электромобиля в России Плюсы и минусы гибрида в России Какой автомобиль купить в 2026 — подборка моделей Электромобили Гибриды Зарядка электромобиля в России — как и где Домашняя зарядка Общественные зарядки Что советуют эксперты: 7 правил перед покупкой Не поддавайтесь панике Думайте о перепродаже Для города — электромобиль, для трассы — гибрид Проверяйте батарею при покупке с пробегом Учитывайте климат Обратите внимание на разъёмы FAQ — ответы на частые вопросы Можно ли заряжать электромобиль от обычной розетки? Что дешевле в обслуживании — электромобиль или гибрид? Как ведёт себя электромобиль зимой? Сколько живёт батарея? Нужно ли платить транспортный налог? Какие электромобили официально продаются в России? Выгодно ли покупать гибрид в России? Заключение Чем отличается электромобиль от гибрида и что купить в России в 2026. Плюсы, минусы, стоимость зарядки и подборка моделей. 11 июля, 21:45 Электромобиль или гибрид: что выбрать в 2026 году. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Если вы сейчас смотрите в сторону электромобиля или гибрида, вы не одиноки. Только за первое полугодие 2026‑го таких машин продали 54 300 штук — рост вдвое по сравнению с прошлым годом.

Рынок электрокаров лихорадит. Дилеры жалуются на дефицит, цены на гибриды за месяц подскочили на 23 %. По данным дилеров за июнь, рост связан с топливным ажиотажем и затронул в первую очередь популярные модели в среднем сегменте.

Гибриды берут, потому что они снимают главный страх — «а вдруг не доеду». Электромобили пока покупают осторожно, в основном те, у кого есть домашняя зарядка и чёткое понимание своих маршрутов.

Если решили покупать электрокар — не спешите бежать в салон. Давайте сначала разберемся в этом сегменте авторынка.

Что такое электромобиль и как он устроен

Электромобиль — это машина без двигателя внутреннего сгорания. Вместо бензобака — батарея, выхлопной трубы попросту нет. Энергия из батареи питает электромотор, который крутит колёса. Тихо, комфортно.

Главное, что нужно знать:

Запас хода у новых моделей — 386–580 км. Это паспортные значения: в реальных условиях, особенно при активном использовании печки или в мороз, реальный запас хода может быть на 20–40 % ниже.

у новых моделей — 386–580 км. Это паспортные значения: в реальных условиях, особенно при активном использовании печки или в мороз, реальный запас хода может быть на 20–40 % ниже. Зарядка — от 30 минут на быстрой станции до 8–12 часов от обычной розетки.

— от 30 минут на быстрой станции до 8–12 часов от обычной розетки. Стоимость километра — 1–2 рубля при домашней зарядке. На бензине — 7–10 рублей.

Электромобиль дёшев в эксплуатации: нет масла, ремней, свечей, фильтров. Тормозные колодки служат дольше благодаря системе рекуперации.

Обратная сторона — дорогая батарея. Замена — от 500 тыс. до 2 млн рублей. Плюс инфраструктура: зарядок на трассах пока мало.

Чем электромобиль отличается от гибрида. Фото © РИА Новости / Александр Подгорчук

Что такое гибрид и какие они бывают

Гибрид — это когда есть и ДВС, и электромотор. Но не все гибриды одинаковы.

Мягкий гибрид (MHEV). По сути, обычная бензиновая машина с небольшим электроподхватом. Электромотор помогает при разгоне, но сам машину не везёт. Розетка не нужна.

Полный гибрид (HEV). Может ехать на электротяге на низкой скорости — в пробках или на парковке. Батарея заряжается от торможения. Розетка не нужна. Самый универсальный вариант.

Подзаряжаемый гибрид (PHEV). У него большая батарея, которую можно заряжать от розетки. На электротяге проезжает 30–80 км. Если есть где заряжаться — можно ездить в основном на электричестве, а бензин оставить «на всякий случай».

Последовательный гибрид (EREV). ДВС не крутит колёса, а только вырабатывает электричество для батареи. Машина всегда едет на электромоторе — как чистый электромобиль, но с бензиновым «генератором» в запасе.

Электромобиль vs гибрид — в чём разница

Чистый электромобиль (BEV):

Только электричество, без бензина.

Самый дешёвый километр — 1–2 рубля.

Нужна регулярная зарядка. Запас хода — 386–580 км.

Во многих регионах — освобождение от транспортного налога (но не везде).

Подзаряжаемый гибрид (PHEV):

Электричество + бензин. Батарея заряжается от розетки.

На электротяге — 30–80 км, общий запас — до 1000 км.

Не привязан к зарядке.

Налоговых льгот в большинстве регионов нет. При этом для PHEV в отдельных субъектах РФ могут действовать свои локальные льготы — уточняйте региональное законодательство.

Полный гибрид (HEV):

Электричество + бензин. Батарея заряжается от торможения.

Розетка не нужна.

Расход в городе на 20–40 % ниже.

Налог — как у обычного автомобиля.

Гибридавтомобиль — плюсы и минусы. Фото © РИА Новости / Илья Наймушин

Плюсы и минусы электромобиля в России

Что хорошо:

Дешёвая зарядка. Километр — 1–2 рубля против 7–10 на бензине.

Километр — 1–2 рубля против 7–10 на бензине. Низкие расходы на обслуживание. Нет масла, ремней, свечей, фильтров.

Нет масла, ремней, свечей, фильтров. Динамика. Электромотор выдаёт максимум момента с нуля.

Электромотор выдаёт максимум момента с нуля. Тишина. Никакого шума двигателя.

Никакого шума двигателя. Налоговые льготы. В Москве, Петербурге и некоторых других регионах — освобождение от налога (но, например, в Ростовской области льготу отменили).

В Москве, Петербурге и некоторых других регионах — освобождение от налога (но, например, в Ростовской области льготу отменили). Бесплатная парковка. В Москве и Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане можно парковаться бесплатно, включая дорогой центр.

Что плохо:

Дорогая покупка. Самый доступный новый электромобиль — от 1,9 млн рублей, но такую цену зачастую удаётся получить только с учётом госсубсидии (до 925 тыс. рублей по программе Минпромторга); без субсидии стоимость будет выше.

Самый доступный новый электромобиль — от 1,9 млн рублей, Мало зарядок на трассах. В Москве — более 1100 станций, в регионах хуже.

В Москве — более 1100 станций, в регионах хуже. Долгая зарядка. От обычной розетки — 8–12 часов.

От обычной розетки — 8–12 часов. Зимой запас хода падает. На морозе — минус 20–40 %.

На морозе — минус 20–40 %. Сложно продать. Рынок подержанных электромобилей только формируется.

Плюсы и минусы гибрида в России

Что хорошо:

Не привязан к розетке. Заправился бензином — и поехал.

Заправился бензином — и поехал. Экономия топлива в городе. Гибриды эффективны в пробках.

Гибриды эффективны в пробках. Нет страха «не доеду».

Привычный сценарий. Заправляешься на АЗС, тратишь меньше бензина.

Что плохо:

Дороже обычного автомобиля. Гибридная установка добавляет 300–800 тыс. рублей.

Гибридная установка добавляет 300–800 тыс. рублей. Сложный ремонт. Два двигателя — два источника проблем.

Два двигателя — два источника проблем. Нет налоговых льгот. В большинстве регионов — налог как у обычных машин.

Какой автомобиль купить в 2026 — подборка моделей

Электромобили

Бюджетный сегмент (до 2,5 млн руб.):

Evolute i‑JOY — самый доступный официальный электромобиль. 163 л. с., запас хода 386 км. Цена: от 1 899 000 руб.

— самый доступный официальный электромобиль. 163 л. с., запас хода 386 км. Цена: UMO 5 — от «Яндекса», запас хода 420 км, 204 л. с. Цена: от 2 500 000 руб. В мае 2026 года на долю UMO пришлось около 35 % продаж новых электрокаров, причём значительная часть этих продаж пришлась на таксопарки.

Средний сегмент (2,5–4,5 млн руб.):

«Москвич 3е» — с батареей от «Росатома». Запас хода — 397 км, 193 л. с. Цена: от 4 016 000 руб.

— с батареей от «Росатома». Запас хода — 397 км, 193 л. с. Цена: Geely EX5 — 218 л. с., разгон 6,9 с, запас хода 430 км. Цена: от 4 169 990 руб.

Премиальный сегмент:

GAC Aion V — лидер по запасу хода: 580 км . Цена: от 4 299 000 руб.

— лидер по запасу хода: . Цена: Zeekr 001/009/X — занимают более 18 % рынка электрокаров в России.

Гибриды

Подзаряжаемые гибриды (PHEV):

Deepal S07 — последовательный гибрид, 238 л. с. Запас хода — 992 км, из них 174 км на электротяге. Цена без скидок — 5,29 млн руб., с госсубсидией — от 4,08 млн руб.

— последовательный гибрид, 238 л. с. Запас хода — 992 км, из них 174 км на электротяге. Цена без скидок — 5,29 млн руб., с госсубсидией — от 4,08 млн руб. Voyah Free — лидер продаж в сегменте гибридов, доля — свыше 24 %.

— лидер продаж в сегменте гибридов, доля — свыше 24 %. Li Auto L7 и L9 — одни из самых востребованных.

Полные гибриды (HEV):

Changan Q05 506 Laser Intelligent и Toyota bZ3X 520 Pro+ — новые 2026 года без пробега от 1,7 млн до 2,8 млн руб.

Voyah Free. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Зарядка электромобиля в России — как и где

Домашняя зарядка

Самый удобный и дешёвый способ. От обычной розетки (220 В, 16 А) — 8–12 часов. От специальной станции (7–22 кВт) — 4–6 часов. Стоимость километра при этом зависит от тарифа на электричество: в разных регионах и по разным тарифным зонам (например, ночной тариф) цена может заметно отличаться.

Общественные зарядки

По данным ресурсов, за последний год количество станций в России выросло на 20 %.

Карта по городам:

Москва — более 1100 станций (+37,5 %)

— более 1100 станций (+37,5 %) Санкт‑Петербург — почти 400 (+22,5 %)

— почти 400 (+22,5 %) Красноярск — 180

— 180 Новосибирск — вырос на 70,6 % (с 85 до 145)

Средняя стоимость зарядки — от 10 до 20 рублей за кВт·ч.

Сколько стоит километр

При домашней зарядке (5 руб./кВт·ч) и расходе 15–20 кВт·ч на 100 км — 0,75–1 руб./км. На общественных станциях (15 руб./кВт·ч) — 2,25–3 руб./км. Бензин — 4,4 руб./км.

Как заряжать электромобиль. Фото © ТАСС / Олег Елков

Что советуют эксперты: 7 правил перед покупкой

Не поддавайтесь панике

Генеральный директор Migtorg Александр Коротков предупреждает: нынешний всплеск спроса на гибриды и электромобили — временная реакция на топливный кризис, а не устойчивый тренд. Цены на гибриды за месяц выросли на 23 % — с 1,39 до 1,71 млн рублей. «Как только ситуация нормализуется, интерес снова неизбежно снизится. Продать эти машины будет так же тяжело, как и раньше. Россиянам с автомобилями на бензине или дизеле советую не переживать и не продавать свои автомобили в спешке».

Думайте о перепродаже

Китайские марки занимают 75 % рынка электромобилей и гибридов, а японские — всего 20,4 %. Рынок завален моделями с непредсказуемой ликвидностью. Через год‑два их стоимость упадёт кратно быстрее, чем у традиционных машин.

Для города — электромобиль, для трассы — гибрид

Автоэксперт Алексей Егоров поясняет: «Гибриды позволяют познакомиться с новыми технологиями без необходимости полностью менять привычный сценарий эксплуатации». Если вы в основном ездите по городу и есть где заряжаться — электромобиль имеет смысл. Если часто выезжаете на трассу или живёте в регионе, где зарядок мало, — гибрид практичнее.

Если бюджет ограничен, имеет смысл рассмотреть гибрид (HEV) — он даст больше гибкости без переплаты за батарею, которую вы, возможно, не сможете полноценно использовать.

Проверяйте батарею при покупке с пробегом

Для подержанных электромобилей решающее значение имеет состояние тяговой батареи. Специалисты рекомендуют проверять показатель остаточной ёмкости (SOH) — искать варианты с параметром выше 75–80 %.

Учитывайте климат

Оптимальная температура для работы электромобиля — около +20 °C. В сильный мороз запас хода падает, зарядка замедляется. Если живёте в регионе с экстремальными температурами, выбирайте модель с активной системой терморегуляции батареи.

Обратите внимание на разъёмы

Большинство российских зарядных станций оборудованы разъёмами Type 2. Приобретите адаптеры для распространённых типов, чтобы не оказаться у розетки с неподходящим штекером.

FAQ — ответы на частые вопросы

Можно ли заряжать электромобиль от обычной розетки?

Да. От обычной домашней розетки зарядка займёт 8–12 часов.

Что дешевле в обслуживании — электромобиль или гибрид?

Электромобиль дешевле: нет масла, ремней, свечей, фильтров. Но замена батареи — дорогое удовольствие. Гибрид сложнее в ремонте, но экономит топливо.

Как ведёт себя электромобиль зимой?

Запас хода сокращается на 20–40 %. При −20 °C пробег может упасть почти вдвое.

Сколько живёт батарея?

Современные литий‑ионные батареи теряют 2–3 % ёмкости в год. Ресурс — 8–10 лет, или 150–200 тыс. км.

Нужно ли платить транспортный налог?

В Москве — нет. В Петербурге готовят закон об освобождении до 2030 года. В Ростовской области — да, льготу отменили. В других регионах — уточняйте на сайте ФНС.

Какие электромобили официально продаются в России?

Официально — Evolute, «Москвич 3е», UMO, Geely EX5, GAC Aion V, Deepal S07 и другие. Многие модели завозятся по параллельному импорту.

Выгодно ли покупать гибрид в России?

Если много ездите по городу — да, экономия топлива ощутима. Если в основном по трассе — разница с бензиновой версией не такая большая.

Заключение

Рынок электромобилей и гибридов в России растёт — за полгода продажи выросли вдвое. Но выбор между технологиями — это не вопрос моды, а вопрос образа жизни и здравого смысла.

Электромобиль — для тех, у кого есть возможность заряжаться дома, кто в основном ездит по городу и готов мириться с ограничениями. Дёшево, динамично, тихо.

Гибрид — компромисс для тех, кто много ездит на дальние расстояния, не хочет зависеть от зарядной инфраструктуры, но хочет экономить топливо.

Что важно запомнить:

Чистые электромобили занимают всего 0,8 % рынка, гибриды — уже 5,3 %.

Самый доступный электромобиль в России — от 1,9 млн рублей, однако эта цена обычно доступна с учётом субсидии; без неё стоимость выше.

Зарядных станций становится больше: в Москве — более 1100, но на трассах их всё ещё мало.

Налоговые льготы есть не везде: в Ростовской области их отменили, в Петербурге готовят новые.

Госсубсидия до 925 тыс. рублей действует на электромобили, собранные в России.

Если присматриваетесь к электрическому транспорту — изучите свой маршрут, проверьте наличие зарядок и оцените бюджет не только на покупку, но и на обслуживание. Рынок меняется быстро, следите за новостями Минпромторга и ФНС.

Авторы Андрей Соколов