Бензин по 110, а ездить надо: Что выгоднее купить в 2026 — электромобиль или гибрид
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Чем отличается электромобиль от гибрида и что купить в России в 2026. Плюсы, минусы, стоимость зарядки и подборка моделей.
Электромобиль или гибрид: что выбрать в 2026 году. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов
Если вы сейчас смотрите в сторону электромобиля или гибрида, вы не одиноки. Только за первое полугодие 2026‑го таких машин продали 54 300 штук — рост вдвое по сравнению с прошлым годом.
Рынок электрокаров лихорадит. Дилеры жалуются на дефицит, цены на гибриды за месяц подскочили на 23 %. По данным дилеров за июнь, рост связан с топливным ажиотажем и затронул в первую очередь популярные модели в среднем сегменте.
Гибриды берут, потому что они снимают главный страх — «а вдруг не доеду». Электромобили пока покупают осторожно, в основном те, у кого есть домашняя зарядка и чёткое понимание своих маршрутов.
Если решили покупать электрокар — не спешите бежать в салон. Давайте сначала разберемся в этом сегменте авторынка.
Что такое электромобиль и как он устроен
Электромобиль — это машина без двигателя внутреннего сгорания. Вместо бензобака — батарея, выхлопной трубы попросту нет. Энергия из батареи питает электромотор, который крутит колёса. Тихо, комфортно.
Главное, что нужно знать:
- Запас хода у новых моделей — 386–580 км. Это паспортные значения: в реальных условиях, особенно при активном использовании печки или в мороз, реальный запас хода может быть на 20–40 % ниже.
- Зарядка — от 30 минут на быстрой станции до 8–12 часов от обычной розетки.
- Стоимость километра — 1–2 рубля при домашней зарядке. На бензине — 7–10 рублей.
Электромобиль дёшев в эксплуатации: нет масла, ремней, свечей, фильтров. Тормозные колодки служат дольше благодаря системе рекуперации.
Обратная сторона — дорогая батарея. Замена — от 500 тыс. до 2 млн рублей. Плюс инфраструктура: зарядок на трассах пока мало.
Чем электромобиль отличается от гибрида. Фото © РИА Новости / Александр Подгорчук
Что такое гибрид и какие они бывают
Гибрид — это когда есть и ДВС, и электромотор. Но не все гибриды одинаковы.
Мягкий гибрид (MHEV). По сути, обычная бензиновая машина с небольшим электроподхватом. Электромотор помогает при разгоне, но сам машину не везёт. Розетка не нужна.
Полный гибрид (HEV). Может ехать на электротяге на низкой скорости — в пробках или на парковке. Батарея заряжается от торможения. Розетка не нужна. Самый универсальный вариант.
Подзаряжаемый гибрид (PHEV). У него большая батарея, которую можно заряжать от розетки. На электротяге проезжает 30–80 км. Если есть где заряжаться — можно ездить в основном на электричестве, а бензин оставить «на всякий случай».
Последовательный гибрид (EREV). ДВС не крутит колёса, а только вырабатывает электричество для батареи. Машина всегда едет на электромоторе — как чистый электромобиль, но с бензиновым «генератором» в запасе.
Электромобиль vs гибрид — в чём разница
Чистый электромобиль (BEV):
- Только электричество, без бензина.
- Самый дешёвый километр — 1–2 рубля.
- Нужна регулярная зарядка. Запас хода — 386–580 км.
- Во многих регионах — освобождение от транспортного налога (но не везде).
Подзаряжаемый гибрид (PHEV):
- Электричество + бензин. Батарея заряжается от розетки.
- На электротяге — 30–80 км, общий запас — до 1000 км.
- Не привязан к зарядке.
- Налоговых льгот в большинстве регионов нет. При этом для PHEV в отдельных субъектах РФ могут действовать свои локальные льготы — уточняйте региональное законодательство.
Полный гибрид (HEV):
- Электричество + бензин. Батарея заряжается от торможения.
- Розетка не нужна.
- Расход в городе на 20–40 % ниже.
- Налог — как у обычного автомобиля.
Гибридавтомобиль — плюсы и минусы. Фото © РИА Новости / Илья Наймушин
Плюсы и минусы электромобиля в России
Что хорошо:
- Дешёвая зарядка. Километр — 1–2 рубля против 7–10 на бензине.
- Низкие расходы на обслуживание. Нет масла, ремней, свечей, фильтров.
- Динамика. Электромотор выдаёт максимум момента с нуля.
- Тишина. Никакого шума двигателя.
- Налоговые льготы. В Москве, Петербурге и некоторых других регионах — освобождение от налога (но, например, в Ростовской области льготу отменили).
- Бесплатная парковка. В Москве и Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане можно парковаться бесплатно, включая дорогой центр.
Что плохо:
- Дорогая покупка. Самый доступный новый электромобиль — от 1,9 млн рублей, но такую цену зачастую удаётся получить только с учётом госсубсидии (до 925 тыс. рублей по программе Минпромторга); без субсидии стоимость будет выше.
- Мало зарядок на трассах. В Москве — более 1100 станций, в регионах хуже.
- Долгая зарядка. От обычной розетки — 8–12 часов.
- Зимой запас хода падает. На морозе — минус 20–40 %.
- Сложно продать. Рынок подержанных электромобилей только формируется.
Плюсы и минусы гибрида в России
Что хорошо:
- Не привязан к розетке. Заправился бензином — и поехал.
- Экономия топлива в городе. Гибриды эффективны в пробках.
- Нет страха «не доеду».
- Привычный сценарий. Заправляешься на АЗС, тратишь меньше бензина.
Что плохо:
- Дороже обычного автомобиля. Гибридная установка добавляет 300–800 тыс. рублей.
- Сложный ремонт. Два двигателя — два источника проблем.
- Нет налоговых льгот. В большинстве регионов — налог как у обычных машин.
Какой автомобиль купить в 2026 — подборка моделей
Электромобили
Бюджетный сегмент (до 2,5 млн руб.):
- Evolute i‑JOY — самый доступный официальный электромобиль. 163 л. с., запас хода 386 км. Цена: от 1 899 000 руб.
- UMO 5 — от «Яндекса», запас хода 420 км, 204 л. с. Цена: от 2 500 000 руб. В мае 2026 года на долю UMO пришлось около 35 % продаж новых электрокаров, причём значительная часть этих продаж пришлась на таксопарки.
Средний сегмент (2,5–4,5 млн руб.):
- «Москвич 3е» — с батареей от «Росатома». Запас хода — 397 км, 193 л. с. Цена: от 4 016 000 руб.
- Geely EX5 — 218 л. с., разгон 6,9 с, запас хода 430 км. Цена: от 4 169 990 руб.
Премиальный сегмент:
- GAC Aion V — лидер по запасу хода: 580 км. Цена: от 4 299 000 руб.
- Zeekr 001/009/X — занимают более 18 % рынка электрокаров в России.
Гибриды
Подзаряжаемые гибриды (PHEV):
- Deepal S07 — последовательный гибрид, 238 л. с. Запас хода — 992 км, из них 174 км на электротяге. Цена без скидок — 5,29 млн руб., с госсубсидией — от 4,08 млн руб.
- Voyah Free — лидер продаж в сегменте гибридов, доля — свыше 24 %.
- Li Auto L7 и L9 — одни из самых востребованных.
Полные гибриды (HEV):
- Changan Q05 506 Laser Intelligent и Toyota bZ3X 520 Pro+ — новые 2026 года без пробега от 1,7 млн до 2,8 млн руб.
Voyah Free. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Зарядка электромобиля в России — как и где
Домашняя зарядка
Самый удобный и дешёвый способ. От обычной розетки (220 В, 16 А) — 8–12 часов. От специальной станции (7–22 кВт) — 4–6 часов. Стоимость километра при этом зависит от тарифа на электричество: в разных регионах и по разным тарифным зонам (например, ночной тариф) цена может заметно отличаться.
Общественные зарядки
По данным ресурсов, за последний год количество станций в России выросло на 20 %.
Карта по городам:
- Москва — более 1100 станций (+37,5 %)
- Санкт‑Петербург — почти 400 (+22,5 %)
- Красноярск — 180
- Новосибирск — вырос на 70,6 % (с 85 до 145)
Средняя стоимость зарядки — от 10 до 20 рублей за кВт·ч.
Сколько стоит километр
При домашней зарядке (5 руб./кВт·ч) и расходе 15–20 кВт·ч на 100 км — 0,75–1 руб./км. На общественных станциях (15 руб./кВт·ч) — 2,25–3 руб./км. Бензин — 4,4 руб./км.
Как заряжать электромобиль. Фото © ТАСС / Олег Елков
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Не поддавайтесь панике
Генеральный директор Migtorg Александр Коротков предупреждает: нынешний всплеск спроса на гибриды и электромобили — временная реакция на топливный кризис, а не устойчивый тренд. Цены на гибриды за месяц выросли на 23 % — с 1,39 до 1,71 млн рублей. «Как только ситуация нормализуется, интерес снова неизбежно снизится. Продать эти машины будет так же тяжело, как и раньше. Россиянам с автомобилями на бензине или дизеле советую не переживать и не продавать свои автомобили в спешке».
Думайте о перепродаже
Китайские марки занимают 75 % рынка электромобилей и гибридов, а японские — всего 20,4 %. Рынок завален моделями с непредсказуемой ликвидностью. Через год‑два их стоимость упадёт кратно быстрее, чем у традиционных машин.
Для города — электромобиль, для трассы — гибрид
Автоэксперт Алексей Егоров поясняет: «Гибриды позволяют познакомиться с новыми технологиями без необходимости полностью менять привычный сценарий эксплуатации». Если вы в основном ездите по городу и есть где заряжаться — электромобиль имеет смысл. Если часто выезжаете на трассу или живёте в регионе, где зарядок мало, — гибрид практичнее.
Если бюджет ограничен, имеет смысл рассмотреть гибрид (HEV) — он даст больше гибкости без переплаты за батарею, которую вы, возможно, не сможете полноценно использовать.
Проверяйте батарею при покупке с пробегом
Для подержанных электромобилей решающее значение имеет состояние тяговой батареи. Специалисты рекомендуют проверять показатель остаточной ёмкости (SOH) — искать варианты с параметром выше 75–80 %.
Учитывайте климат
Оптимальная температура для работы электромобиля — около +20 °C. В сильный мороз запас хода падает, зарядка замедляется. Если живёте в регионе с экстремальными температурами, выбирайте модель с активной системой терморегуляции батареи.
Обратите внимание на разъёмы
Большинство российских зарядных станций оборудованы разъёмами Type 2. Приобретите адаптеры для распространённых типов, чтобы не оказаться у розетки с неподходящим штекером.
FAQ — ответы на частые вопросы
Можно ли заряжать электромобиль от обычной розетки?
Да. От обычной домашней розетки зарядка займёт 8–12 часов.
Что дешевле в обслуживании — электромобиль или гибрид?
Электромобиль дешевле: нет масла, ремней, свечей, фильтров. Но замена батареи — дорогое удовольствие. Гибрид сложнее в ремонте, но экономит топливо.
Как ведёт себя электромобиль зимой?
Запас хода сокращается на 20–40 %. При −20 °C пробег может упасть почти вдвое.
Сколько живёт батарея?
Современные литий‑ионные батареи теряют 2–3 % ёмкости в год. Ресурс — 8–10 лет, или 150–200 тыс. км.
Нужно ли платить транспортный налог?
В Москве — нет. В Петербурге готовят закон об освобождении до 2030 года. В Ростовской области — да, льготу отменили. В других регионах — уточняйте на сайте ФНС.
Какие электромобили официально продаются в России?
Официально — Evolute, «Москвич 3е», UMO, Geely EX5, GAC Aion V, Deepal S07 и другие. Многие модели завозятся по параллельному импорту.
Выгодно ли покупать гибрид в России?
Если много ездите по городу — да, экономия топлива ощутима. Если в основном по трассе — разница с бензиновой версией не такая большая.
Заключение
Рынок электромобилей и гибридов в России растёт — за полгода продажи выросли вдвое. Но выбор между технологиями — это не вопрос моды, а вопрос образа жизни и здравого смысла.
Электромобиль — для тех, у кого есть возможность заряжаться дома, кто в основном ездит по городу и готов мириться с ограничениями. Дёшево, динамично, тихо.
Гибрид — компромисс для тех, кто много ездит на дальние расстояния, не хочет зависеть от зарядной инфраструктуры, но хочет экономить топливо.
Что важно запомнить:
- Чистые электромобили занимают всего 0,8 % рынка, гибриды — уже 5,3 %.
- Самый доступный электромобиль в России — от 1,9 млн рублей, однако эта цена обычно доступна с учётом субсидии; без неё стоимость выше.
- Зарядных станций становится больше: в Москве — более 1100, но на трассах их всё ещё мало.
- Налоговые льготы есть не везде: в Ростовской области их отменили, в Петербурге готовят новые.
- Госсубсидия до 925 тыс. рублей действует на электромобили, собранные в России.
Если присматриваетесь к электрическому транспорту — изучите свой маршрут, проверьте наличие зарядок и оцените бюджет не только на покупку, но и на обслуживание. Рынок меняется быстро, следите за новостями Минпромторга и ФНС.