Иран заявил, что навсегда сохранит контроль над Ормузским проливом

Иран не намерен уступать контроль над одним из важнейших морских маршрутов мира. Глава МИД страны Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив всегда находился под контролем Тегерана и останется таковым в будущем.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Ираном и США после сообщений о новых американских ударах и угрозах в адрес Тегерана. По словам Аракчи, именно Иран обеспечивает безопасность прохода судов через стратегическую акваторию.

«Иран всегда был стражем Ормузского пролива и останется им навсегда», – написал глава иранской дипломатии в соцсети X.

Аракчи также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможной компенсации за обеспечение безопасности судоходства. Он с иронией отметил, что тот, кто отвечает за свободное движение кораблей, действительно может рассчитывать на оплату, однако предложенные Трампом условия назвал завышенными. По словам министра, если речь и пойдёт о компенсации, то она должна быть более справедливой.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировой торговли: через него проходит значительная часть поставок нефти из стран Персидского залива. Любое обострение вокруг этого маршрута вызывает опасения на энергетических рынках.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о намерении США взять под контроль Ормузский пролив и усилить давление на Иран. Американский лидер утверждал, что Вашингтон и Тегеран ранее достигали договорённостей, однако они якобы были нарушены. Трамп также предупредил, что США готовы наносить новые удары по иранским объектам, о чём уже уведомил Конгресс.