Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп направил официальное уведомление в Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Согласно письму главы государства, американские войска уже 7 июля нанесли «оборонительные удары по целям внутри Ирана», что ознаменовало новый этап напряжённости на Ближнем Востоке.

По данным New York Times, в письме Трамп подчеркнул, что действия США направлены на защиту национальных интересов и контроль стратегических объектов, включая Ормузский пролив. Он отметил, что Вашингтон готов действовать решительно, чтобы препятствовать нарушению международных норм и обеспечению свободы судоходства.

«Президент уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. В письме, направленном лидерам Конгресса в пятницу, он сообщил, что американские войска нанесли обронительные удары по целям внутри страны», – передаёт издание.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о контроле над Ормузским проливом и намерении «очень сильно» ударить по Ирану. Президент подчеркнул, что США уже согласовывали сделки с Тегераном, но Иран нарушил договорённости. Теперь Вашингтон решительно нацелился на усиление давления и защиту стратегически важных интересов.