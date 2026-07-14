Трамп заявил, что Ормуз открыт для всех судов — кроме иранских
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас открыт для движения всех морских судов, кроме иранских. Соответствующее заявление американский лидер сделал в соцсети Truth Social.
«Ормузский пролив открыт для движения всех судов, за исключением Ирана», — написал американский лидер сделал в соцсети Truth Social.
Заявление прозвучало на фоне обсуждения будущего режима судоходства в одном из ключевых морских маршрутов мировой энергетической торговли.
Ранее Трамп говорил о возобновлении морской блокады Ирана и заявлял, что ограничения должны касаться иранских судов и клиентов Тегерана. При этом, по его словам, остальные страны смогут свободно пользоваться проливом.
Ормузский пролив связывает Персидский залив с Оманским заливом и остаётся важнейшим маршрутом для поставок нефти и газа из региона. Поэтому заявления о правилах прохода судов через него внимательно отслеживают нефтяные рынки и страны-импортёры энергоресурсов.
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