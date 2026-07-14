Не сбор, а сделки: Трамп изменил план по оплате прохода через Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил заменить сбор в 20% с судов за проход через Ормузский пролив на торговые и инвестиционные сделки.

По его словам, речь идёт о сделках стран Персидского залива с США.

Ранее Трамп заявлял о намерении взимать 20% с грузов, проходящих через Ормузский пролив. Эти деньги, по его версии, должны были стать платой за обеспечение безопасности судоходства.

Теперь американский лидер заявил о новом варианте: вместо прямого сбора Вашингтон рассчитывает на торговые и инвестиционные договорённости со странами региона.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. Через него проходят поставки нефти и газа из стран Персидского залива, поэтому любые заявления о правилах судоходства в этом районе сразу отражаются на внимании рынков и политиков.