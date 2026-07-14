Трамп допустил включение Ирана и «Хезболлы» в антироссийские санкции

США могут расширить санкционный законопроект против России, добавив в него новые цели на Ближнем Востоке. Президент Дональд Трамп заявил, что в документ могут включить положения, касающиеся Ирана и ливанского движения «Хезболла».

Глава Белого дома рассказал об этом во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди. По словам американского лидера, такую инициативу продвигают авторы законопроекта, подготовленного при участии сенатора Линдси Грэма*.

«Они бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда «Хезболлу». Это то, что я слышу», – сказал Трамп.

Законопроект о новых ограничениях против России был тесно связан с именем Грэма*. После его смерти документ продолжил обсуждаться в американском политическом поле, а в Вашингтоне рассматривают возможность расширения его положений.

Ранее Life.ru писал, что для Дональда Трампа поддержка такого пакета может иметь сразу несколько причин. Среди них – политический жест в отношении влиятельного сенатора, отсутствие широкой поддержки смягчения санкций в Конгрессе и возможность получить дополнительный инструмент давления.