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14 июля, 10:33

«Символический жест»: Почему Трамп не может отказаться от новых санкций против России

Эксперт Евстафьев: Трамп поддержит санкции против России по трём причинам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rawpixel.com

Американский лидер Дональд Трамп одобрил очередной пакет ограничительных мер против Москвы, автором которого выступил недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм*. Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с «Ридусом» назвал три ключевых мотива такого решения.

Первая причина — политический жест. Грэм* был влиятельной фигурой не только по украинскому, но и по израильскому и ближневосточному трекам, поэтому в республиканских кругах символический шаг со стороны президента был практически неизбежен.

Вторая — отсутствие альтернативы в Конгрессе. И в обеих палатах, и в обеих партиях сторонников ужесточения давления на Россию подавляющее большинство. Тех, кто выступает за паузу в санкционной гонке, по сути, нет.

Третий мотив — прагматичный. С принятием этого пакета глава Белого дома получает право вводить конкретные санкции без дополнительных согласований. Таким образом, документ становится для него универсальным инструментом давления — как на Москву, так и, в перспективе, на Киев.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поддержит санкции против России покойного сенатора Грэма*. Представитель Белого дома в беседе с телеканалом CNN отметил, что за несколько дней до кончины Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщили о договорённостях с администрацией.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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