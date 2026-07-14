Трамп поддержит санкции против России покойного сенатора Грэма*
Дональд Трамп и Линдси Грэм*. Обложка © X / Lindsey Graham
Президент США Дональд Трамп одобрит новый пакет санкций против России, инициатором которого выступил покойный сенатор Линдси Грэм*. О позиции американского лидера рассказал представитель Белого дома в беседе с телеканалом CNN.
«Президент Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*», — заявил источник.
За несколько дней до кончины Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщили о договорённостях с администрацией. В пятницу, 10 июля, политики заявили о готовности Белого дома поддержать антироссийские ограничения. А на следующий день Грэм* скончался.
Сенатор Линдси Грэм* умер 11 июля от расслоения аорты. Незадолго до этого он побывал на подземном заводе дронов ВСУ в Киеве. Политик покинул Украину раньше запланированного срока. ФБР начало проверку обстоятельств его смерти. А Дональд Трамп отдал приказ приспустить государственные флаги. Агентство Bloomberg оценило уход Грэма* как серьёзный удар по позициям Киева. Американский политик активно лоббировал интересы Украины в Вашингтоне.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.