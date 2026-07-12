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12 июля, 13:52

Грэм* в канун смерти посетил завод в Киеве и помечтал о сотрудничестве с США

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский сенатор Линдси Грэм* посетил в Незалежной подземные производственные мощности компании SkyFall, где собирают различные типы беспилотников, и заявил, что США совершают большую ошибку, отказываясь сотрудничать с Киевом в этой сфере. Об этом пишут украинские СМИ.

Ему показали ударные дроны Vampire, FPV-аппараты Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN. Грэм* осмотрел предприятие и назвал технологии весьма современными.

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Напомним, Линдси Грэм* ушёл из жизни вечером 11 июля, недавно ему исполнился 71 год. Его смерть стала полной неожиданностью — буквально на днях сенатор посетил подземное производство дронов SkyFall на Украине. Он опубликовал множество снимков, на которых улыбался и выглядел бодрым.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Владимир Озеров
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