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12 июля, 12:35

«Хорошая новость звучит дважды»: Грэм* осчастливил своей смертью иранцев

На гостелевидении Ирана отпраздновали смерть американского сенатора Грэма*

Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Ведущие иранского государственного телевидения не скрывали радости, сообщая зрителям о смерти американского сенатора Линдси Грэма*. В эфире даже прозвучали поздравления в адрес иранского народа.

Диктор подчеркнул, что покойный был в числе тех политиков, кто активно поддерживал удары администрации президента США Дональда Трампа по Исламской Республике и открыто радовался гибели иранцев. Телеведущий зачитал новость дважды, заявив, что она «настолько хороша», чтобы прозвучать повторно.

«Хочу поздравить великий иранский народ с тем, что Линдси Грэм*, ярый противник Ирана, скончался», — заявил ведущий, добавив, что сенатор «отправился в ад».

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Напомним, Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля, спустя два дня после 71-летия. Причиной мог стать сердечный приступ, однако звучат версии, что он находился на оборонном предприятии в Киеве, в момент российского удара. За несколько дней до смерти он пытался провести через Конгресс новый пакет антироссийских санкций.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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