Нетаньяху: У Израиля «не было друга лучше», чем Линдси Грэм*
Линдси Грэм* и Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Zuma
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма*. Заявление распространила канцелярия главы израильского правительства.
«Линдси понимал, что безопасность Израиля и Америки неразделимы. Он посвятил свою жизнь защите Америки, укреплению нашего альянса и отстаиванию интересов свободного мира», — говорится в обращении Нетаньяху.
Израильский премьер подчеркнул, что у страны не было более преданного сторонника. Он также назвал Грэма* большим патриотом США и своим близким другом.
Соболезнования также выразили президент Израиля Ицхак Герцог и глава МИД Гидеон Саар. Оба отметили многолетнюю поддержку еврейского государства со стороны сенатора.
Как ранее писал Life.ru, за пару дней до своей «внезапной» смерти Линдси Грэм* в был в Киеве. Скончался американский политик сразу после этой поездки. Он, к слову, там ходил на экскурсию в подземный завод, на которым собирают дроны для ВСУ.
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