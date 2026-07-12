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12 июля, 11:04

Нетаньяху: У Израиля «не было друга лучше», чем Линдси Грэм*

Линдси Грэм* и Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Zuma

Линдси Грэм* и Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Zuma

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма*. Заявление распространила канцелярия главы израильского правительства.

«Линдси понимал, что безопасность Израиля и Америки неразделимы. Он посвятил свою жизнь защите Америки, укреплению нашего альянса и отстаиванию интересов свободного мира», — говорится в обращении Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что у страны не было более преданного сторонника. Он также назвал Грэма* большим патриотом США и своим близким другом.

Соболезнования также выразили президент Израиля Ицхак Герцог и глава МИД Гидеон Саар. Оба отметили многолетнюю поддержку еврейского государства со стороны сенатора.

Как ранее писал Life.ru, за пару дней до своей «внезапной» смерти Линдси Грэм* в был в Киеве. Скончался американский политик сразу после этой поездки. Он, к слову, там ходил на экскурсию в подземный завод, на которым собирают дроны для ВСУ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Мышляева
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