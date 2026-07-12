Нетаньяху: У Израиля «не было друга лучше», чем Линдси Грэм*

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма*. Заявление распространила канцелярия главы израильского правительства.

«Линдси понимал, что безопасность Израиля и Америки неразделимы. Он посвятил свою жизнь защите Америки, укреплению нашего альянса и отстаиванию интересов свободного мира», — говорится в обращении Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что у страны не было более преданного сторонника. Он также назвал Грэма* большим патриотом США и своим близким другом.

Соболезнования также выразили президент Израиля Ицхак Герцог и глава МИД Гидеон Саар. Оба отметили многолетнюю поддержку еврейского государства со стороны сенатора.

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