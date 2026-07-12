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Регион
12 июля, 10:09

Пожать руку Зеленскому и умереть: Последней поездкой сенатора-русофоба Грэма* стал вояж на Украину

Сенатор Грэм* скончался через несколько дней после возвращения с Украины

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Американский сенатор Линдси Грэм*, скончавшийся в ночь на воскресенье, всего за несколько дней до смерти завершил официальный визит на Украину. В пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о его пребывании в стране.

В ходе поездки политик встретился с главой киевского режима. Стороны обсудили работу программы PURL, через которую союзники финансируют закупки военной техники для ВСУ в США, антироссийские санкции, а также недавнюю встречу Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре.

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Напомним, Линдси Грэм* скончался накануне вечером после внезапной болезни. 9 июля ему исполнился 71 год. Вероятной причиной смерти называют сердечный приступ. Сенатор представлял Южную Каролину с 2003 года, при Трампе возглавлял юридический комитет и стал одним из ближайших союзников президента. Выступал за санкции против России, поддерживал Израиль и призывал к жёстким действиям против Ирана.

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*Признан террористом и экстремистом, включён в соответствующий список Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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