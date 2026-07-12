Трамп выразил соболезнования семье сенатора-русофоба Грэма* и назвал его великим

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Американский лидер назвал политика одним из величайших людей и законодателей, которых знал.

«Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линдси*! Подробности и информация о церемонии последуют. Как печально!», — сказано в посте Трампа в соцсети Truth Social.

Сенатору от Южной Каролины 9 июля исполнился 71 год. Грэм* представлял штат в Сенате с 2003 года. Во время первого президентского срока Трампа он возглавлял юридический комитет верхней палаты Конгресса, а позднее стал одним из ближайших союзников главы Белого дома. Политик был известен жёсткими позициями во внешней политике. Он выступал за усиление санкционного давления на Россию, поддерживал Израиль и призывал к решительным действиям против Ирана.

Грэм* скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни, сообщили в его офисе. Информацию о церемонии прощания офис сенатора пообещал сообщить позднее.

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