Сенатор США Линдси Грэма*, призывавший к жёсткому давлению на Россию и выступавший в поддержку Киева, мог умереть из-за сердечного приступа. Как сообщает телеканал NBC, именно на такой вызов выехали экстренные службы в дом политика перед его смертью.

«Экстренные службы отреагировали на вызов о «сердечном приступе» в доме Грэма* на Капитолийском холме», — сообщает канал со ссылкой на аудиозаписи полицейского приёмника.

Как уже сообщалось, скончался американский сенатор Линдси Грэм*. Причины смерти не раскрываются, однако в публикациях зарубежных СМИ сказано, что его не стало из-за «внезапной болезни». В 2023–2024 годах Грэм* активно участвовал в дебатах о финансировании Украины, блокируя или, наоборот, продвигая пакеты помощи, в зависимости от политической конъюнктуры. Он был одним из самых ярых критиков России, Китая и Ирана, постоянно призывая к усилению давления и принятию более жёстких мер.

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