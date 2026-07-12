Умер бывший эмир Катара, превративший страну рыбаков в газовую сверхдержаву

На 75-м году жизни скончался бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, правивший страной 18 лет. Его не стало утром. В канцелярии назвали смерть политика, превратившего страну рыбаков в газовую сверхдержаву, тяжёлой утратой для страны.

«С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжелой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушёл из жизни сегодня утром в возрасте 74 лет», — сказано в сообщении канцелярии в соцсети Х.

Хамад бен Халифа Аль Тани — член правящей династии, сын предыдущего эмира Халифы бен Хамада. В 1995 году совершил бескровный дворцовый переворот, сместив отца с поста, и возглавил Катар. Его правление (1995–2013) стало эпохой кардинальных перемен. К примеру, нефтегазовый комплекс страны взлетел вверх благодаря привлечению иностранных инвестиций крупнейших мировых компаний. В итоге страна рыбаков стала одним из главных производителей и экспортёров СПГ.

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