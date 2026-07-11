Народный артист России Юрий Смирнов умер в 87 лет

Народный артист России Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни. О смерти актёра сообщили пресс-службе Театра на Таганке.

«До последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединённого Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену», — написали в Telegram-канале театра.

Причина смерти пока не называется. Информации о месте и времени прощания также нет.

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963-м он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году вошёл в труппу Театра на Таганке, где прослужил более 60 лет. На сцене артист играл Тартюфа в одноимённой постановке, Абакумова в «Шарашке», Императора в «Фаусте» и другие роли. Смирнов также снимался в кино и телевизионных проектах. В частности, актёр известен своими ролями в фильмах «Бумбараш», «Чёрный треугольник» и «Белые одежды».

Ранее, 22 июня, на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР Михаил Ножкин. По словам родных, актёр долго болел, а в последние дни отказывался от еды и воды.