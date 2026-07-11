Кен Бейтс, купивший «Челси» за 1 фунт, умер в возрасте 94 лет

Бывший владелец английского футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс скончался в возрасте 94 лет. О смерти предпринимателя сообщила пресс-служба команды, причина ухода из жизни не раскрывается.

В лондонском клубе выразили соболезнования жене Бейтса, его семье и друзьям, отметив значительную роль предпринимателя в истории команды. Приобрёл «Челси» Бейтс в 1982 году всего за один фунт стерлингов. Более двух десятилетий он оставался владельцем клуба и руководил его развитием в непростой период.

За годы его управления команда завоевала несколько престижных трофеев. «Челси» выиграл Кубок Англии в 1997 и 2000 годах, Кубок английской лиги в 1998 году, а также Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА в 1998-м. Сделка по продаже клуба состоялась в 2003 году — новым владельцем «Челси» стал Роман Абрамович. В команде подчеркнули, что решимость Бейтса бороться за клуб в сложные времена и вести его к победам останется важной частью истории «Челси».

Ранее стало известно о смерти полузащитника «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейдена Адамса. Футболист ушёл из жизни в возрасте 25 лет. Предварительно, он покончил с собой.