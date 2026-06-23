Народный артист Михаил Ножкин в последние дни отказывался от еды и воды

Народный артист РСФСР и член Союза кинематографистов России Михаил Ножкин ушёл из жизни из-за долгой болезни. Об этом ТАСС рассказали в семье актёра.

В возрасте 89 лет организм Ножкина, изнурённый продолжительной болезнью, прекратил полноценно функционировать. Родственники поделились с агентством, что в последние дни своей жизни артист ничего не ел и даже не хотел пить.

Напомним, о смерти Михаила Ножкина объявил Союз кинематографистов России. Артист скончался 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Зрителям он запомнился ролями в советских картинах, среди которых «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Одиночное плавание», а также исторические ленты «Юность Петра» и «В начале славных дел».