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Регион
23 июня, 07:58

Народный артист Михаил Ножкин в последние дни отказывался от еды и воды

ТАСС: Михаил Ножкин умер после продолжительной болезни

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Народный артист РСФСР и член Союза кинематографистов России Михаил Ножкин ушёл из жизни из-за долгой болезни. Об этом ТАСС рассказали в семье актёра.

В возрасте 89 лет организм Ножкина, изнурённый продолжительной болезнью, прекратил полноценно функционировать. Родственники поделились с агентством, что в последние дни своей жизни артист ничего не ел и даже не хотел пить.

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Напомним, о смерти Михаила Ножкина объявил Союз кинематографистов России. Артист скончался 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Зрителям он запомнился ролями в советских картинах, среди которых «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Одиночное плавание», а также исторические ленты «Юность Петра» и «В начале славных дел».

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Вероника Бакумченко
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