Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни

Ушёл из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин. О кончине деятеля культуры сообщил Союз кинематографистов России.

Михаилу Ивановичу было 89 лет. Он покинул этот мир 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

Творческое наследие мастера огромно. Зрители помнят его яркое исполнение ролей в знаковых советских картинах. Среди них — «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Одиночное плавание», а также исторические ленты «Юность Петра» и «В начале славных дел». Эти работы, по словам коллег, воспитывают человечность и безграничную любовь к Отечеству.

Особую страницу в биографии артиста занимала музыка и поэзия. Михаил Ножкин создал гимн движения «Бессмертный полк». Кроме того, его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия» стали поистине народными. Их называют частью культурного кода российского народа.

Талант литератора сочетался в нём с даром драматурга. Деятель искусств состоял в Союзе писателей, Союзе кинематографистов и Гильдии актеров кино России. Он также являлся лауреатом Государственной премии РСФСР.

Коллеги и почитатели таланта выражают глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. В прощальных словах звучит мысль, что Михаил Иванович навечно останется в рядах «Бессмертного полка» как символ Победы. Светлая память о нём сохранится в сердцах многих поколений.