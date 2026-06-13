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Регион
12 июня, 21:53

Болевший в последние годы актёр из «Семнадцать мгновений весны» умер в Латвии

Умер актёр Паул Буткевич, известный по роли в драме «Семнадцать мгновений весны»

Паул Буткевич. Обложка © «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова / kino-teatr.ru

Паул Буткевич. Обложка © «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова / kino-teatr.ru

Актёр Паул Буткевич скончался на 86‑м году жизни. Трагическую новость сообщили родственники в соцсетях. Актёр провёл последние дни в больнице Екабпилса в Латвии.

Буткевич перенёс серию инфарктов и инсультов и в последние годы серьёзно болел, оставаясь в инвалидном кресле. Родственники сохраняли надежду на улучшение его состояния до последних дней.

Паул Буткевич сыграл связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны» (1973) и участвовал в фильмах «Сильные духом», «Без срока давности», «Государственная граница», «Европейская история», «Ватерлоо», «Гардемарины, вперед!» и «Виват, гардемарины!».

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Лия Мурадьян
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