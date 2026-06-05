Умер актёр сериала «Турецкий для начинающих» Аксель Шрайбер

Ушёл из жизни немецкий актёр Аксель Шрайбер, который прославился благодаря съёмкам в комедийном сериале «Турецкий для начинающих». Причиной смерти стала продолжительная тяжёлая болезнь, а данную информацию обнародовала кинорежиссёр Лаура Фишер на своей странице в социальных сетях.

«Аксель Шрайбер скончался после долгой и тяжёлой борьбы с раком», — написала она.

В своем эмоциональном обращении Фишер назвала покойного не просто коллегой, а настоящим членом семьи и самым близким другом. Она также отметила, что на закате дней Шрайбер размышлял о переходе между разными мирами, и эти его рассуждения звучали очень красиво и гармонично. По словам постановщицы, артист навсегда останется в истории благодаря своим работам в кино и живописи, а также в сердцах тех, кто разделял с ним жизненный путь.

Будущая звезда появилась на свет в январе 1980 года в городе Люббен (Германия). Получив диплом Ганноверского университета музыки и театра, Шрайбер впервые появился на экранах в 2001 году, сыграв эпизодическую роль в картине «Подросток». Всенародное признание пришло к нему спустя пять лет, после дебюта на экранах вышла ленты «Турецкий для начинающих». Образ Акселя Менде принёс исполнителю и его коллегам по съёмочной площадке Немецкую телепремию. В фильмографии артиста также числятся такие проекты, как «Фабрика грёз», «Берлин у моря», «Последний бык», «Юный вождь Виннету» и комедия «Пока смерть не разлучит нас».

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