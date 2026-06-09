Умер актёр из «Крёстного отца» и «Армагеддона» Энтони Гуидера

Американский актёр Энтони Гуидера, знакомый зрителям по ролям в культовых фильмах «Крестный отец 3» и «Армагеддон», ушёл из жизни в возрасте 61 года. Информацию о смерти подтвердило издание TMZ.

По словам супруги артиста Вэлери, у Гуидеры внезапно остановилось сердце. Мужчина потерял сознание у себя дома и был срочно доставлен в больницу. Врачи три недели боролись за его жизнь, поддерживая организм с помощью аппарата жизнеобеспечения, однако позже приняли решение отключить его.

За свою кинокарьеру Гуидера успел сняться более чем в трёх десятках проектов. Среди наиболее известных его работ — «Крестный отец 3», «Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне», «Армагеддон», а также эпизоды в популярных телесериалах «Скорая помощь» и «Звёздный путь: Дальний космос 9».

Также ранее ушёл из жизни немецкий актёр Аксель Шрайбер, который прославился благодаря съёмкам в комедийном сериале «Турецкий для начинающих». Причиной смерти стала продолжительная тяжёлая болезнь, а данную информацию обнародовала кинорежиссёр Лаура Фишер на своей странице в социальных сетях.