Не стало Маржан Сатрапи, режиссёра «Опасного элемента»

Французско-иранская художница, сценаристка и режиссёр фильма «Опасный элемент» Маржан Сатрапи умерла в возрасте 56 лет. О её смерти сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление семьи.

Родные заявили, что Сатрапи «умерла от горя» спустя чуть больше года после кончины мужа — шведского продюсера, актёра и сценариста Маттиаса Рипы. Будущая гражданка Франции переехала в страну в 1994 году, а французский паспорт получила в 2006-м. Мировую известность ей принёс автобиографический роман «Персеполис», который выходил с 2000 по 2003 год.

Позже по этой книге был снят одноимённый анимационный фильм. Сатрапи выступила одним из его режиссёров и сценаристов, а в 2007 году картина получила приз жюри Каннского фестиваля.

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