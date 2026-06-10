Причиной смерти актрисы Валентины Игнатьевой стала остановка сердца

Причиной смерти советской и российской актрисы и певицы Валентины Игнатьевой стала остановка сердца. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал её сын — актёр и священник Иван Корешков.

«Установленная причина смерти — остановка сердца, это случилось внезапно», — сказал собеседник агентства.

Прощание с артисткой прошло 7 июня в храме Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах в Москве. Её похоронили на Ястребковском кладбище.

Валентина Игнатьева была солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР под руководством Леонида Утёсова, выступала с популярными ансамблями, в том числе с «Весёлыми ребятами», а также была солисткой Москонцерта. Кроме того, она снималась в кино и сериалах. Среди её работ — драма «Бархатный сезон», а также проекты «Маленькие трагедии» и «Фронт в тылу врага».

О смерти Валентины Игнатьевой стало известно ранее. Артистка ушла из жизни 4 июня после продолжительной болезни, ей было 77 лет. В тот день её сын написал: «Сегодня, 4 июня 2026 года, умерла моя мамочка — советская и российская певица и актриса Валентина Васильевна Игнатьева».